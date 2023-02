China Accident Video: चीन के हुनान में 10 मिनट के अंदर 49 वाहन टकराए, 16 की मौत और 66 घायल, देखें वीडियो

Highlights 16 लोगों की मौत हो गई और 66 अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना शनिवार शाम चांगशा शहर में शुचांग-गुआंगझू राजमार्ग पर हुई।

बीजिंगः मध्य चीन के हुनान प्रांत में 10 मिनट के अंदर 49 वाहनों के आपस में टकराने पर कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 66 अन्य लोग घायल हो गए। एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को यह जानकारी दी गई। यह दुर्घटना शनिवार शाम चांगशा शहर में शुचांग-गुआंगझू राजमार्ग पर हुई।

WATCH: #BNNChina Reports.



Authorities claimed on Sunday that a highway pile-up in central China killed 16 people and injured scores more, with footage carried on local media showing flaming trucks and smashed automobiles. #Accident#China#Emergencypic.twitter.com/pPF30h5yXD