कनाडा: सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मार कर हुई हत्या, पीएम मोदी का करते थे तारीफ, खालिस्तान का भी थे विरोधी

Highlights सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की कनाडा में हत्या कर दी गई है। वे पहले खालिस्तान विचारधारा का समर्थन करते थे बाद में उसका विरोध करने लगे थे। उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी की तारीफ भी की थी।

Ripudaman Singh Malik Is No More: मशहूर सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक (Sikh leader Ripudaman Singh Malik) को अनजान बदमाशों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इनकी हत्या कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे शहर में हुई है। एबीपी के अनुसार, रिपुदमन सिंह मलिक कनाडा में रहते थे और वे भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों को अलगावादी नेताओं से दूर रहने की सलाह देते थे। इन पर भारत में मोकदमा भी चला था बाद में वह बरी भी हो गए थे।

खबर के मुताबिक, वे पहले खालिस्तान की विचारधारा रखते थे और उस पर अमल करते थे। लेकिन बाद में वह खुद को इस विचारधारा से अलग करने लगे और इधर आकर खालिस्तान का पूरा विरोध करने लगे। बताया जा रहा है कि यह उनकी मौत के पीछे का कारण भी हो सकता है।

कौन थे रिपुदमन सिंह मलिक

एबीपी की एक खबर के मुताबिक, रिपुदमन सिंह मलिक एक सिख नेता थे जो कनाडा में रहते थे। वे पहले खालिस्तान की विचारधारा को समर्थन करते थे और बताया जाता है कि बाद में वे इस विचारधारा का विरोधी भी हो गए थे।

मालूम हो कि वह हाल में कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों को खालिस्तान की विचारधारा को समर्थन नहीं करने और इससे दूर रहने की सलाह दे रहे थे। वे ऐसे लोगों के लिए ही कनाडा में काम कर रहे थे। खबर के अनुसार, बताया जाता है कि इस कारण भी उनकी हत्या होने की आशंका जताई जा रही है।

ऐसे की गई हत्या

खबर के अनुसार, बदमाशों ने रिपुदमन सिंह मलिक को ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे शहर में गोली मारी है। यह घटना शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे घटी है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने इतने पास से उन्हें गोली मारी है कि वहां मौजूद पुलिस ने उनको बचाना चाहा, लेकिन वह घायल हो गए थे और फिर उनकी मृत्यु हो गई है।

एयर इंडिया के प्लेन को उड़ाने का लगा था आरोप

आपको बता दें कि रिपुदमन सिंह मलिक को 1985 के एयर इंडिया के बम धमाकों में आरोपी पाया गया था जिसके बाद उन पर करीब 20 साल तक मुकदमा भी चला था। इस दौरान रिपुदमन को भारत सरकार ने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें 2005 में बरी कर दिया था।

गौरतलब है कि एयर इंडिया के इस प्लेन में चालक दल समेत 331 यात्री सवार थे जिनकी मौत हो गई थी। यह प्लेन कनाडा से दिल्ली आ रही थी।

पीएम मोदी को लिखा था पत्र

वे 2020 से लेकर 2022 तक कई बार भारत की यात्रा भी किए थे और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र के तीर्थ स्थानों का दर्शन भी किया था। इससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक ने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी।

एक पत्र में उन्होंने लिखा था, "आपकी सरकार ने सिख समुदाय के लिए ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिनकी कोई मिसाल ही नहीं है। आपके ऐसे अभूतपूर्व और सकारात्मक कदमों के लिए मैं तहेदिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं।"

Web Title: Canada Sikh leader Ripudaman Singh Malik shot dead used to praise PM Modi opponent Khalistan air india bomb blast