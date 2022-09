कनाडा: सास्काचेवान में चाकू घोंपकर 10 लोगों की हुई हत्या, 15 घायल, हमलावर फरार

Highlights कनाडा के सास्काचेवान में हमलावरों ने चाकू ले हमला कर 10 लोगों की जान ले ली है। उन लोगों ने 15 और लोगों को घायल भी कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली और उनकी तलाश में लग गई है।

ओटावा:कनाडा के सस्केचेवान प्रांत में चाकू से हमले में 10 लोगों की जान चली गई और करीब दरजन भर लोग घायल हुए है। बताया जा रहा है कि जेम्स स्मिथ क्री नेशन और सास्काटून के उत्तर-पूर्व के वेल्डन गांव में यह घटना हुई हुई।

मामले में सास्काचेवान रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस का कहना है कि नागरिक इन आरोपियों से सतर्क रहे क्योंकि अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना को अन्जाम देने के बाद आरोपी फरार है और पुलिस को उनकी तलाश है।

इस पर जानकारी देते हुए आरसीएमपी सस्केचेवान के सहायक आयुक्त रोंडा ब्लैकमोर ने बताया कि आरोपियों ने कुछ लोगों पर हमला कर उनकी जान ले ली और कुछ को घायल कर दिया है। हालांकि इस हमले के पीछे का कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में लगी है।

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.