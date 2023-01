वीडियो: चलती कार में सीट बेल्ट हटाने के लिए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मांगी है माफी, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पीएम को कार में बीना सीट बेल्ट के देखा गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसके लिए माफी भी मांगी है।

लंदन: ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड में गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के दौरान अपनी सीट बेल्ट हटाने में “निर्णय की संक्षिप्त त्रुटि” के लिए माफी मांगी है।

इस पर बोलते हुए सुनुक के डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने केवल थोड़ी देर के लिए अपनी सीट बेल्ट हटाई थी और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने गलती की है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कार में सीट बेल्ट न लगाने पर 100 पाउंड का “ऑन-द-स्पॉट” जुर्माना दिया जा सकता है, अगर मामला अदालत में जाता है तो यह बढ़कर 500 पाउंड हो जाता है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना से जुड़े वीडियो में यह देखा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कार में बैठे हुए है और वह भी बिना सीट बेल्ट के और एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे है। हालांकि जारी वीडियो काफी छोटा है और यह केवल 16 सेकेंड का ही है। लेकिन इस वीडियो को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है।

Nice to see Rishi travelling through #Blackpool whilst breaking the law 🤦‍♂️ pic.twitter.com/AtFJxcZlAf