Britain: चीनी प्रतिनिधिमंडल नहीं देख पाएंगे महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार, प्रवेश पर लगाए गए रोक, जानें पूरा मामला

लंदन: महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले चीनी प्रतिनिधिमंडल के संसद में प्रवेश और क्वीन के ताबूत को देखने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं ब्रिटेन के कई सांसदों ने चीन को अंतिम संस्कार पर न्योता देने के लिए विरोध जताया है।

आपको बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ के ताबूत को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में संसद में रखा गया है। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार सोमवार यानी 19 सितंबर को होगा।

आपको बता दें कि इस रोक के तहत चीनी प्रतिनिधिमंडल को महारानी एलिजाबेथ के ताबूत को देखने नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हाल में ही शिनजियांग में कथित मानवाधिकारों के हनन की आलोचना करने के लिए चीनी सरकार ने कई ब्रिटिश सांसदों पर प्रतिबंध लगा दी है।

Breaking: UK bans Chinese delegation from attending Queen's Lying-in-State in the Westminster Hall. All other heads of state/delegation allowed at the Westminster Hall.