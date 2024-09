सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के बिना बोइंग का ‘स्टारलाइनर’ ISS से लौटा, न्यू मैक्सिको में.., सामने आईं तस्वीरें

Highlights Sunita Williams: बोइंग का स्टारलाइनर यान शुक्रवार को धरती पर लौट आया है Sunita Williams: हालांकि, न्यू मैक्सिको में लैंड करने से 6 घंटे पहले ISS से प्रस्थान हुआ था Sunita Williams: सुनीता विलियम्स और बैरी ई विल्मोर को भी लाने में असफल रहा ये खास यान

Sunita Williams: बोइंग का संकटग्रस्त स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी ई विल्मोर के बिना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से पृथ्वी पर लौट आया। गमड्रॉप के आकार का कैप्सूल लगभग सुबह 9:30 बजे पर न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर पर धीरे से उतरा, इस बीच पैराशूट द्वारा इसकी लैंडिंग वक्त इसकी स्पीड काफी धीमे रही। गौरतलब है कि यह स्टारलाइनर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लगभग छह घंटे प्रस्थान करने के बाद लैंड कर गया है। वर्षों की देरी के बाद, स्टारलाइनर को जून में लगभग एक सप्ताह के परीक्षण मिशन के लिए लॉन्च किया गया था।

एक बात जो निकल कर आ रही है उसमें ये पता चला कि यान सुनीता विलियम्स और विल्मोर को थ्रस्टर में समस्या आने और हीलियम लीक होने के कारण वह अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने में नाकाम रहा।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के दो पायलट अब अगले साल तक आईएसएस पर ही रहेंगे। महीनों तक विल्मोर और विलियम्स की वापसी को लेकर सवाल उठते रहे, क्योंकि इंजीनियर यान में आई समस्याओं को समझने के लिए जूझते रहे। व्यापक परीक्षण के बाद बोइंग ने कहा था कि ‘स्टारलाइनर’ धरती पर वापसी की यात्रा के लिए सुरक्षित है, लेकिन नासा ने इससे असहमति जताई थी और इसके बजाय ‘स्पेसएक्स’ से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का फैसला किया था।

‘स्पेसएक्स’ यान का इस महीने के अंत तक प्रक्षेपण नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब है कि विल्मोर और विलियम्स फरवरी तक अंतरिक्ष में रहेंगे। ‘स्टारलाइनर’ के अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होने के बाद सुनीता विलियम्स ने रेडियो संदेश में कहा, ‘‘वह अपने घर जा रहा है।’’ विलियम्स और विल्मोर को ‘स्टारलाइनर’ के अंतरिक्ष की उड़ान भरने के एक सप्ताह बाद जून में पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन यान के ‘थ्रस्टर’ में समस्या आने और हीलियम लीक होने के कारण दोनों अंतरिक्ष में ही फंस गए।

नासा ने बताया था कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को ‘स्टारलाइनर’ से वापस लाना बहुत जोखिम भरा है। इसलिए, पूरी तरह से स्वचालित यह यान खाली सीट, स्टेशन पर मौजूद कुछ पुराने उपकरणों और अंतरिक्ष में पहने जाने वाले नीले रंग के वस्त्र (स्पेससूट) के साथ धरती पर लौट रहा है। अब ‘स्पेसएक्स’ यान दोनों अंतरिक्षयात्रियों को अगले साल फरवरी में वापस लेकर आएगा, जिससे उनका आठ दिन का यह मिशन आठ महीने से अधिक समय का हो जाएगा।

अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन विल्मोर और विलियम्स अंतरिक्ष में अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं और मरम्मत-रखरखाव कार्य एवं प्रयोगों में मदद कर रहे हैं। वे अब अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद सात अन्य यात्रियों के साथ काम कर रहे हैं। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि अंतरिक्ष दल का ध्यान ‘स्टारलाइनर’ की वापसी पर इस कदर केंद्रित रहा है कि उनके पास बोइंग की अगली परियोजना के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था।

