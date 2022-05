हादसाः म्यांमा तट के पास रोहिंग्याओं को ले जा रही नाव पलटी, 17 लोगों की मौत, चार लापता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2022 07:50 AM

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएचसीआर ने घटना पर दुख जताया और एक बयान में कहा कि नाव पिछले गुरुवार को पश्चिमी राज्य राखीन से रवाना हुई और म्यांमार के दक्षिण-पश्चिमी तट पर अय्यरवाडी क्षेत्र में दो दिन बाद खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जिससे यह पलट गई।

