अफगानिस्तानः काबुल में आधे घंटे के अंतराल पर सिख गुरुद्वारा के पास हुए दो बम धमाके, बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका

Highlights सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी है धमाकों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है अनुमान है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में सिर्फ 140 सिख बचे हैं

काबुलः अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को एक सिख गुरुद्वारे के पास एक व्यस्त सड़क पर कम से कम दो विस्फोट हुए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। 'टोलो न्यूज' ने धमाके का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि विस्फोट काबुल के कार्ते परवान इलाके में हुआ। कार्ते परवान गुरुद्वारा उसी क्षेत्र में स्थित है। फिलहाल विस्फोट में मारे गए लोगों की संख्या पता नहीं चल पाई है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ट्वीट किया, ''हम काबुल शहर में एक पवित्र गुरुद्वारे पर हुए हमले की घटना से बहुत चिंतित हैं। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और आगे की घटना के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।'' चीन की स्थानीय समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा, ''हमने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब छह बजे कार्ते परवान इलाके में विस्फोट की आवाज सुनी। पहले विस्फोट के लगभग आधे घंटे के बाद दूसरा विस्फोट हुआ। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।''

Watch: Multiple blasts being heard from Gurdwara Karte Parwan in Kabul, Afghanistan where gunmen have stormed inside, said gurdwara president Gurnam Singh @IndianExpress@iepunjabpic.twitter.com/SdopybDkyi