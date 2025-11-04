VIDEO: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट हुआ ब्लास्ट, 12 लोग घायल, धमाके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर

धमाके का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को थोड़ा-बहुत नुकसान दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की निचली मंज़िलों तक गूंजी, जिससे बिल्डिंग के अंदर अफरा-तफरी मच गई।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में धमाके से कम से कम 12 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट कैफेटेरिया में एक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल गई। धमाके का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को थोड़ा-बहुत नुकसान दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की निचली मंज़िलों तक गूंजी, जिससे बिल्डिंग के अंदर अफरा-तफरी मच गई।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, धमाके के बाद वकीलों और कोर्ट स्टाफ को बिल्डिंग से बाहर निकालकर खुले इलाकों में ले जाया गया। इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल अली नासिर रिज़वी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में सुबह 10:55 बजे गैस धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि 12 लोग घायल हुए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारी ने बताया कि यह एक गैस धमाका था जो तब हुआ जब टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग (AC) प्लांट के पास मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि AC टेक्नीशियन सबसे ज़्यादा घायल हुए, जिसमें एक टेक्नीशियन का 80 परसेंट शरीर जल गया। समा न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, धमाके से पहले बिल्डिंग में कोर्ट नंबर 6 में सुनवाई चल रही थी, जिसे धमाके से काफी नुकसान हुआ।    

