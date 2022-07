ईशनिंदा: कराची में सैमसंग क्यूआर कोड विवाद के अब उठा वाईफाई विवाद, जानिए पूरा मामला

Highlights कराची के स्टार सिटी मॉल स्थित सैमसंग कंपनी फिर फंसी विवादों में सैमसंग दफ्तर में प्रयोग होने वाले वाईफाई डिवाइस के यूजर नेम को बताया गया ईशनिंदा कराची पुलिस ने कंपनी के वाईफाई डिवाइस को किया जब्त, सैमसंग कंपनी ने जताया खेद

कराची: ईश निंदा के नाम पर निशाने पर आई दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग के खिलाफ मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मुस्लिम कट्टरपंथियों का आरोप है कि कराची के स्टार सिटी मॉल में सैमसंग कंपनी के कर्मचारियों ने उनके रसूल की तौहीन की है। इस मामले में कराची पुलिस ने ईशनिंदा के तहत मामला दर्ज करते हुए सैमसंग के 27 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के मुताबिक कंपनी पर आरोप है कि स्टार सिटी मॉल स्थित सैमसंग कंपनी के दफ्तर में जो वाईफाई डिवाइस इंस्टॉल किया गया था, उसमें प्रयोग होने यूजर नेम को कथित तौर पर ईशनिंदा वाला रखा गया था।

#Karachi police registered #blasphemy case, under Section 298A, against Samsung Pakistan employee for allegedly specifying a WiFi network's name that was insulting to Ummayad Caliph Muavia.https://t.co/SEPjHPX2Xqpic.twitter.com/ZoUES7WRtz