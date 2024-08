Bangladesh crisis: भीड़ ने होटल में लगाई आग, 24 जिंदा जले; हिंदू घरों और मंदिरों को बनाया गया निशाना, देखें वीडियो

Highlights शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भाग गईं। एक होटल में भीड़ ने एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित कम से कम 24 लोगों को जिंदा जला दिया था। बांग्लादेश में एक हिंदू संघ ने दावा किया कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से सैकड़ों हिंदू घरों, व्यवसायों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है।

Bangladesh crisis: बांग्लादेश के जशोर में प्रदर्शनकारियों द्वारा ज़बीर इंटरनेशनल होटल में आग लगाने के बाद कम से कम 24 लोग मारे गए और 150 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बता दें कि छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह पर हिंसक कार्रवाई के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भाग गईं। इस बीच ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद बीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने छात्र विद्रोह के बीच देशव्यापी हिंसा, बर्बरता और राज्य संसाधनों की लूट पर चिंता व्यक्त की।

जिया की प्रतिक्रिया तब आई जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और भाग जाने के बाद उनकी पार्टी के एक नेता के स्वामित्व वाले एक होटल में भीड़ ने एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित कम से कम 24 लोगों को जिंदा जला दिया था।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार देर रात भीड़ ने जोशोर जिले में जिला अवामी लीग के महासचिव शाहीन चक्कलादर के स्वामित्व वाले जाबिर इंटरनेशनल होटल को आग लगा दी, जिससे पीड़ित, ज्यादातर बोर्डर जिंदा जल गए।

At least 24 people were killed, and more than 150 hospitalized yesterday after protesters sat the Zabeer International Hotel on fire in Jashore, Bangladesh 🇧🇩



▪︎ 5 August 2024 ▪︎#Bangladesh#BangladeshProtests#Jashore#ZabeerInternationalHotelpic.twitter.com/ADexMk0K1u