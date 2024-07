Bangladesh Violence: हिंसा की आग में झुलसा बांग्लादेश, 133 लोगों की मौत, अब शूट एट साइट के ऑर्डर

Highlights धूं-धूं कर जल रहा बांग्लादेश सरकार ने दिए शूट एट साइट के आदेश फिलहाल अब तक हिंसक प्रदर्शन से 133 लोगों की जान जा चुकी है

नई दिल्ली:बांग्लादेश में देश व्यापी सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हिंसा का माहौल और सत्तारूढ़ दल के विरुद्द प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस बीच वहां की केंद्र सरकार ने कड़े सुरक्षा प्रबंध कर रखे हैं, जिससे आंच सरकार तक ना पहुंच सके। फिलहाल इस हिंसा में अब तक 133 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच हिंसात्मक प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर पर कर्फ्यू लगा रखा और इंटरनेट की सुविधा भी हिंसक क्षेत्रों में बाधित कर दी गई है।

गौरतलब है कि कई देशों ने बांग्लादेश में रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया और तो और बांग्लादेश की यात्रा करने से भी मना कर दिया है। हालांकि, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी उग्र हिंसक झड़पों को देखते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर विराम लगा दिया है।

Restrictions on #internet and news channels in #Bangladesh.

Nationwide #curfew has been announced... 105 people have died so far in the violence against #reservation.#QuotaSystem#BangladeshProtests#বাংলাদেশ#BangladeshRiotspic.twitter.com/N7EquXRVFu