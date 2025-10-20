AWS outage: अमेज़न क्लाउड सेवा समस्या से प्रभावित साइटों और ऐप्स की पूरी सूची देखें

नई दिल्ली: सोमवार को अमेज़न वेब सेवाओं (AWS) में वैश्विक व्यवधान आया, जिससे अमेज़न प्राइम, स्नैपचैट, पेरप्लेक्सिटी, फ़ोर्टनाइट, कैनवा और डुओलिंगो सहित कई वेबसाइट और सेवाएँ बाधित हुईं। AWS की रखरखाव साइट पर संदेशों ने कई सेवाओं के लिए "बढ़ी हुई त्रुटि दर" की पुष्टि की और कहा कि इसके इंजीनियर संचालन बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं।

डाउनडिटेक्टर ने अमेरिका में AWS के लिए 2,000 से ज़्यादा आउटेज की घटनाओं की सूचना दी है, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने कई तरह की डिजिटल सेवाओं और ऐप्स तक पहुँचने में आने वाली समस्याओं की सूचना दी है। अमेज़न का अपना इकोसिस्टम भी इससे अछूता नहीं रहा - मॉनिटरिंग साइट के अनुसार, Amazon.com, Prime Video और Alexa, सभी को कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

पेरप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने एक पोस्ट में पुष्टि की कि व्यवधानों का मूल कारण AWS से संबंधित एक समस्या थी, जिसने कंपनी के संचालन को अस्थायी रूप से प्रभावित किया। इन प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म के अलावा, कई अन्य लोकप्रिय ऐप्स और वेबसाइटों में भी रुक-रुक कर रुकावटें देखी गईं, जिनमें PayPal द्वारा संचालित पीयर-टू-पीयर भुगतान सेवा, वेनमो भी शामिल है।

AWS सर्वर पर निर्भर कई डिजिटल टूल और प्लेटफ़ॉर्म से भी सेवा विफलताओं की रिपोर्टें आईं - जिनमें स्नैपचैट, क्रंचरोल, रोबॉक्स, व्हाटनॉट, रेनबो सिक्स सीज, कॉइनबेस, कैनवा, डुओलिंगो, गुडरीड्स, रिंग, द न्यू यॉर्क टाइम्स, लाइफ360, फ़ोर्टनाइट, ऐप्पल टीवी, वेरिज़ोन, चाइम, मैकडॉनल्ड्स ऐप, कॉलेजबोर्ड, वर्डले और PUBG बैटलग्राउंड शामिल हैं।

AWS आउटेज से प्रभावित साइटों और ऐप्स की पूरी सूची

अमेजन डॉट कॉम

प्राइम वीडियो

एलेक्सा

रॉबिनहुड

स्नैपचैट

पर्प्लेक्सिटी एआई

वेनमो

इंस्ट्रक्चर द्वारा कैनवस

क्रंचरोल

रोब्लॉक्स

व्हाटनॉट

रेनबो सिक्स सीज

कॉइनबेस

कैनवा

डुओलिंगो

गुड्रीड्स

रिंग

द न्यू यॉर्क टाइम्स

लाइफ360

फ़ोर्टनाइट

ऐपल टीवी

वेरिज़ोन

चाइम

मैकडॉनल्ड्स ऐप

कॉलेजबोर्ड

वर्डल

पबजी बैटलग्राउंड्स

ओपनएआई

वीमियो

ट्विच

शॉपिफाई

गूगल मैप्स

क्लाउड (एंथ्रोपिक)

कर्सर

डायलपैड

माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर

रीकैप्चा

यूट्यूब

जीमेल

खान अकादमी

एनपीएम

ड्रैगन बॉल

एटीएंडटी

डोरडैश

स्पॉटिफाई

गूगल क्लाउड

डिस्कॉर्ड

गूगल

गूगल मिलिए

कैरेक्टर.एआई

रॉकेट लीग

ब्लूफ्लेयर

गूगल घोंसला

पोकेमॉन ट्रेडिंग कार्ड गेम

फूबो टीवी

हाईलेवल

बक्सा

Etsy

गूगल ड्राइव

मेलचिम्प

हालाँकि कुछ सेवाएँ अब ठीक होने लगी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता सोमवार दोपहर तक पहुँच संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट करते रहे। अमेज़न ने अभी तक इस व्यवधान के कारण या अवधि के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अमेज़न की क्लाउड सेवा इंटरनेट के एक बड़े हिस्से का आधार है, जो क्लाउड बाज़ार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। किसी भी व्यवधान का व्यापक प्रभाव पड़ता है।

