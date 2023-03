ऑस्ट्रेलिया: सिडनी में पुलिस ने भारतीय नागरिक पर की फायरिंग, 32 वर्षीय शख्स की मौत पर भारत ने मांगा जवाब

Highlights ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय नागरिक की हत्या सिडनी पुलिस ने नागरिक को मारी गोली, मौत तमिलनाडु का रहने वाला था 32 वर्षीय मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा एक भारतीय नागरिक को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सिडनी रेलवे स्टेशन पर एक क्लीनर को कथित रूप से चाकू मारने और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा था, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने ये कार्रवाई की है।

मृतक की पहचान तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद (32) के रूप में हुई है, जो ब्रिजिंग वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। मामला बेहद संगीन है। भारतीय नागरिक की विदेश में हत्या के कारण भारत सरकार ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

जानकारी के अनुसार, भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुलिस द्वारा मारे गए शख्स की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वाणिज्य दूतावास ने कहा, "हमने औपचारिक रूप से विदेश मामलों और व्यापार, न्यू साउथ वेल्स कार्यालय के साथ-साथ राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है।

