Japan: जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर हमला, भाषण के दौरान हुआ जबरदस्त विस्फोट, घटना का वीडियो वायरल

Highlights जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर हमला हुआ है। एक भाषण के दौरान उन पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके भाषण के दौरान एक पाइप जैसी चीज फेंकी गई थी।

टोक्यो: जापान से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) एक सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वहां एक जोरदार बलास्ट हुआ है। जानकारी के अनुसार, इस धमाके में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को कोई चोट नहीं आई है और वे सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के पास एक पाइप जैसी वस्तु फेंकी गई थी जिसमें से धमाका हुआ है।

ऐसे में इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस शख्स को पश्चिमी जापान के वाकायामा के एक बंदरगाह से हिरासत में लिया गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोगों के बीच एक ब्लास्ट को सुनते हुए देखा जा सकता है।

Japanese Prime Minister, Fumio Kishida was Evacuated during a Speech at a Fishing Pier in the Wakayama Region after a Person in the Crowd threw what was initially believed to be an “Explosive Device” at the Prime Minister; the Object later turned out be a Smoke Canister/Grenade. pic.twitter.com/ps91HUCMMm