एस जयशंकर से आतंकवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार ने किया सवाल, जवाब में विदेश मंत्री ने कहा- यह अपने मंत्री से पूछना, देखें वीडियो

न्यूयॉर्क: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अपने बेबाक जवाबों के लिए जाने जाते हैं। अपने तीखे जवाबों से सामने वाले को कैसे चुप कराना है, वे भलीभांति जानते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की मीट के दौरान, दरअसल, प्रेसवार्ता में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्री से आतंकवाद के मुद्दे पर एक सवाल पूछा तो विदेशमंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई।

जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया "बेवकूफ" नहीं है और तेजी से उन देशों, संगठनों और लोगों को बुला रही है जो आतंकवाद में शामिल हैं। जयशंकर ने कहा, "आप जानते हैं, आप गलत मंत्री से पूछ रहे हैं जब आप कहते हैं कि हम कब तक ऐसा करेंगे? क्योंकि यह पाकिस्तान के मंत्री हैं जो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद का अभ्यास करना चाहता है।"

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के 'उत्केंद्र' के रूप में देखती है। उन्होंने 'वैश्विक आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण: चुनौतियां और आगे की राह' पर परिषद की भारत की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्टेकआउट में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, "वे जो कह रहे हैं, उसके संदर्भ में सच्चाई यह है कि हर कोई, आज दुनिया उन्हें आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है।" जयशंकर ने कहा, मुझे पता है कि हम कोविड के ढाई साल से गुजरे हैं और इसके परिणामस्वरूप हममें से बहुत से लोगों के दिमाग में कोहरा छाया हुआ है। क्षेत्र में और क्षेत्र से परे।

उन्होंने कहा, "इसलिए, मैं कहूंगा कि यह कुछ ऐसा है, जिसे उन्हें उस तरह की कल्पनाओं में लिप्त होने से पहले खुद को याद दिलाना चाहिए, जो वे करते हैं। जयशंकर पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के हालिया आरोप पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि किसी भी देश ने भारत से बेहतर आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं किया।

उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का हवाला दिया, जिन्होंने 2011 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री खार के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा था: "आप अपने आस्तीन में सांप नहीं रख सकते हैं और उनसे केवल अपने पड़ोसियों को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।" जयशंकर ने कहा, "मंत्री हिना रब्बानी खार ने जो कुछ कहा, उस पर मैंने रिपोर्ट पढ़ी। और मुझे याद दिलाया गया, एक दशक से भी पहले, मेरी याददाश्त सही है। हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान का दौरा कर रही थीं और हिना रब्बानी खार उस समय मंत्री थीं।

उन्होंने कहा, "उनके (हिना रब्बानी) बगल में खड़े होकर, हिलेरी क्लिंटन ने वास्तव में कहा था कि यदि आपके पिछवाड़े में सांप हैं, तो आप उनसे केवल अपने पड़ोसियों को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते। आखिरकार, वे उन लोगों को काट लेंगे जो उन्हें आस्तीन में रखते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान अच्छी सलाह लेने में माहिर नहीं है। आप देखिए वहां क्या हो रहा है।'

