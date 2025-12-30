आसिम मुनीर ने पाक सेना मुख्यालय में अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से की
By रुस्तम राणा | Updated: December 30, 2025 19:23 IST2025-12-30T19:23:36+5:302025-12-30T19:23:36+5:30
रावलपिंडी: पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बेटी महनूर की शादी 26 दिसंबर को उनके फर्स्ट कजिन अब्दुल रहमान से हुई। शादी रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें देश के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री के लोग शामिल हुए। हालांकि, सेरेमनी को सीक्रेट रखा गया और कोई भी फोटोग्राफ जारी नहीं की गई। शादी में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, ISI चीफ और पाकिस्तानी सेना के अन्य सदस्य, जैसे रिटायर्ड जनरल और पूर्व चीफ शामिल हुए।
अब्दुल रहमान, जो आसिम मुनीर के भतीजे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के तौर पर काम किया और बाद में सेना अधिकारियों के लिए आरक्षित कोटे के तहत सिविल सर्विसेज में शामिल हो गए और अभी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हैं। पाकिस्तानी पत्रकार जाहिद गिश्कोरी के अनुसार, शादी में 400 मेहमान थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे सादा रखा गया। मुनीर की चार बेटियां हैं, और यह उनकी तीसरी बेटी की शादी थी।