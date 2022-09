वीडियो: अर्जेंटीना की उप राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश! सिर पर तान दी पिस्तौल पर आखिरी वक्त में फंस गया ट्रिगर

Highlights अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना किर्चनर हमले में बाल-बाल बचीं। एक शख्स उपराष्ट्रपति के सिर पर पिस्तौल तान दिया, हालांकि वह गोली नहीं चला सका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

ब्यूनस आयर्स: अर्जेंटीना में गुरुवार को उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना किर्चनर पर बंदूक तानने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री अनिबाल फर्नांडीज ने ये जानकारी दी है। कई टेलीविजन चैनलों ने भी उस घटना की फुटेज को प्रसारित किया जिसमें एक शख्स उपराष्ट्रपति के सिर पर पिस्तौल तानते नजर आ रहा है। यह पूरा वाकया उस समय हुआ जब उपराष्ट्रपति ब्यूनस आयर्स में अपने घर के पास कार से बाहर निकल रही थीं।

इससे पहले कि शख्स गोली चला पता, संभवत: आखिर समय में उसके पिस्तौल में कुछ खराबी हो गई। इस बीच आसपास खड़े लोगों और सुरक्षाबलों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए हमलावर शख्स का नाम फर्नान्डो आंद्रेस बताया जा रहा है और वह ब्राजीलियाई है।

69 साल की क्रिस्टीना की खुशकिस्मती रही कि वह बाल-बाल बच गईं और उन्हें कोई चोट नहीं आई। फर्नांडीज ने कहा कि फोरेंसिक पुलिस कर्मी अब अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उंगलियों के निशान का विश्लेषण करेंगे।

