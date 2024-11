बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार, इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता का दावा

Highlights एक अन्य हिंदू पुजारी श्री श्याम दास प्रभु को शुक्रवार को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने यह दावा किया है बांग्लादेश में लोग इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग कर रहे हैं

नई दिल्ली: चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे तनाव के बीच, एक अन्य हिंदू पुजारी श्री श्याम दास प्रभु को शुक्रवार को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने दावा किया। माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स को बताया, "आज चटगाँव पुलिस ने एक और ब्रह्मचारी श्री श्याम दास प्रभु को गिरफ़्तार कर लिया।" बांग्लादेश और भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें लोग इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

एक अन्य पोस्ट में श्याम दास प्रभु की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "क्या वह आतंकवादी जैसा दिखता है #FreeISKCONMonks बांग्लादेश। निर्दोष #ISKCON ब्रह्मचारियों की गिरफ़्तारी बेहद चौंकाने वाली और परेशान करने वाली है।" गौरतलब है कि चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था और मंगलवार को चटगाँव की एक अदालत ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।

भारत ने पूर्व इस्कॉन नेता की गिरफ्तारी पर "गहरी चिंता" व्यक्त की थी और बांग्लादेशी सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया था। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, जो 170 मिलियन आबादी का केवल 8 प्रतिशत हिस्सा हैं, 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों का सामना कर चुके हैं।

इससे पहले, भारत में एक दक्षिणपंथी हिंदू समूह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ढाका में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की निंदा की और उन्हें "खतरनाक" करार दिया। संघ ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की "मूक दर्शक" बने रहने के लिए आलोचना की।

