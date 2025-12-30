तनावपूर्ण संबंधों के बीच जयशंकर बुधवार को ढाका में खालिदा जिया के जनाजे में होंगे शामिल
By रुस्तम राणा | Updated: December 30, 2025 18:52 IST2025-12-30T18:52:54+5:302025-12-30T18:52:54+5:30
नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 दिसंबर को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन खालिदा जिया के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जिया की मौत ऐसे समय हुई है जब उनके बेटे और BNP के असल मुखिया तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद चुनाव वाले बांग्लादेश लौटे हैं।
इस कदम को नई दिल्ली की तरफ से ढाका के लिए एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे समय में जब पिछले साल छात्र विद्रोह में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से भारत के अपने दक्षिण एशियाई सहयोगी के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। ज़िया की लीडरशिप - 1991 से 1996 और 2001 से 2006 के बीच - को अक्सर अवामी लीग की दिल्ली से नज़दीकी के जवाब के तौर पर देखा जाता था।
अपने दोनों कार्यकाल के दौरान, ज़िया ने बीजिंग के साथ ढाका के संबंधों को मज़बूत किया, जिससे नई दिल्ली को काफ़ी नाराज़गी हुई। उनके दूसरे कार्यकाल में बांग्लादेश चीन की ओर और ज़्यादा झुका, जो देश का मिलिट्री सामान का मुख्य सप्लायर बन गया।
मुहम्मद यूनुस की सरकार से दूर होने के बाद, भारत इस बात से चिंतित है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन दोनों के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। ज़िया के बेटे रहमान, जो बांग्लादेश में आने वाले चुनावों में सबसे आगे हैं, ने ढाका लौटने से पहले अब तक सही तरह की बातें की हैं। मई में, रहमान ने बिना चुनावी जनादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा लंबे समय के विदेश नीति के फैसले लेने की वैधता पर सवाल उठाया।
बाद में, ढाका में एक रैली में, उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश न तो भारत और न ही पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीब से जुड़ेगा। उन्होंने ऐलान किया, "न दिल्ली, न पिंडी (रावलपिंडी), सबसे पहले बांग्लादेश।"
उन्होंने भारत विरोधी जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी राजनीतिक ताकतों की भी कड़ी आलोचना की है, जो कभी बीएनपी की सहयोगी थी, और 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान को उसके समर्थन की बात पर ज़ोर दिया।
भारत को यह भी पता है कि ज़िया के समय ही ढाका इस्लामाबाद के करीब आया था। हालांकि, उस फैसले पर बीएनपी की तत्कालीन सहयोगी जमात का असर था, जो अब ज़िया की पार्टी के साथ टकराव में है, जिससे नई दिल्ली को पिछली बार के मुकाबले कुछ दांव-पेच खेलने की जगह मिली है।