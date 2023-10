Israel-Hamas War: इजरायल-हमास युद्ध के बीच पेंटागन अधिकारी का दावा, कहा- "मध्य-पूर्व की ओर 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती"

Highlights 900 अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में बढ़ रहे हैं हालांकि ये इजरायल की ओर नहीं बढ़ रहे उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका अपनी रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाने में मदद करने के लिए इजरायल को दो अमेरिकी आयरन डोम सिस्टम प्रदान करने की योजना बना रहा है।

Israel-Hamas War: इजरायल-हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि लगभग 900 अमेरिकी सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात किया गया है या तैनात किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि तैनात या तैनात इकाइयों में फोर्ट ब्लिस टेक्सास से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी, फोर्ट सिल, ओक्लाहोमा से पैट्रियट बैटरी और फोर्ट लिबर्टी, उत्तरी कैरोलिना से पैट्रियट और एवेंजर बैटरी शामिल हैं।

राइडर ने कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हमारी प्रारंभिक सेना की घोषणा के बाद से लगभग 900 सैनिकों को तैनात किया गया है या जिम्मेदारी के अमेरिकी सेंट्रल कमांड क्षेत्र में तैनात करने की प्रक्रिया में हैं इनमें वे बल भी शामिल हैं जो तैनात करने के लिए तैयार हैं। जो महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका से तैनात किए जा रहे हैं।"

पेंटागन अधिकारी ने यह भी खुलासा किया है कि ये सेनाएँ इजरायल की ओर नहीं जा रही थीं और उनका उद्देश्य क्षेत्रीय निरोध प्रयासों का समर्थन करना और अमेरिकी बल सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ाना था।

गौरतलब है कि तैनात और तैनात इकाइयों में फोर्ट ब्लिस टेक्सास से एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी, फोर्ट सिल, ओक्लाहोमा से पैट्रियट बैटरी, फोर्ट लिबर्टी, उत्तरी कैरोलिना से पैट्रियट और एवेंजर बैटरी और फोर्ट ब्लिस और फोर्ट कैवाज़ोस टेक्सास से संबंधित वायु रक्षा मुख्यालय तत्व शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मैं इन बलों के लिए विशिष्ट तैनाती स्थानों के बारे में बात नहीं करूँगा लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि वे इजरायल नहीं जा रहे हैं और फिर से उनका इरादा क्षेत्रीय निरोध प्रयासों का समर्थन करना और अमेरिकी बल सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ाना है।

पेंटागन के अधिकारी ने कहा कि 17 से 26 अक्टूबर के बीच, अमेरिकी और गठबंधन बलों पर इराक में कम से कम 12 अलग-अलग बार और सीरिया में चार अलग-अलग बार एकतरफा हमले वाले ड्रोन और रॉकेट के मिश्रण से हमला किया गया।

