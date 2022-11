अमेरिका: वर्जीनिया के वालमार्ट सुपरस्टोर में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोगों के मारे जाने की आशंका

Highlights अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में चेसापिएक (Chesapeake) में सुपरस्टोर वालमार्ट में गोलीबारी। स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार रात हुई इस घटना में करीब 10 लोगों के मारे जाने की आशंका। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टोर के मैनेजर ने ही अपने कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू की थी

न्यूयॉर्क: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में चेसापिएक (Chesapeake) में सुपरस्टोर वालमार्ट में मास शूटिंग की घटना सामने आई है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार रात हुई इस घटना के तत्काल बाद जब पुलिस पहुंची तो हमलावर भी मृत पाया गया। स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध हमलावर का नाम जारी नहीं किया है। हालांकि कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टोर के मैनेजर ने ही अपने कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू की थी।

BREAKING🚨: A mass shooting has occurred at a Walmart in Chesapeake, Virginia. Video we've obtained from Walmart employees outside the store show multiple police cars arriving and also employees recounting what happened. pic.twitter.com/dB4X4ii9yE