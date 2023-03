वीडियो: "पाकिस्तान, इराक और जिम्बाब्वे के लिए एटीएम नहीं है अमेरिका...राष्ट्रपति बनने पर रोक दूंगी फंडिंग", यूएस से नफरत करने वालों पर भड़की निक्की हेली

Highlights भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन नेता निक्की हेली पाकिस्तान, इराक और जिम्बाब्वे पर जमकर बरसी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इन देशों का एटीएम नहीं है...राष्ट्रपति बनने पर इनकी आर्थिक सहायता रोक दूंगी। यही नहीं उन्होंने चीन का भी जिक्र किया है और उसको फंड करने पर सवाल भी उठाया है।

वाशिंगटन डीसी: भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने कहा है कि अगर वह 2024 में सत्ता में आती है तो वह पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की अमेरिका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पूरी तरह से बंद कर देंगी।

उनके अनुसार, वह टैक्सपेयर्स के पैसे को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगी। रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने कई टीवी इंटरव्यू में चीन, पाकिस्तान, इराक और जिम्बाब्वे का नाम लिया है और कहा है कि अमेरिका दुनिया भर के देशों का एटीएम नहीं बनेगा।

भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन नेता निक्की ने ट्वीट कर कहा है कि कहा है कि अमेरिका पुरी दुनिया का एटीएम नहीं बन सकता है। उनके अनुसार, जब वे राष्ट्रपति बनेंगे तो वे इस बात का ध्यान रखेंगी कि मारी विदेश नीति दुरुस्त हो और हम ऐसी योजनाएं नहीं बनाएंगे जिसमें हम दुश्मनों को पैसा दें।

For decades, the foreign policy establishment has sent billions of taxpayer dollars on autopilot to our enemies.



This is unacceptable, and the American people deserve to know the truth. pic.twitter.com/vIjNxpiQFa