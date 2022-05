रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को अग्रिम जहाज रोधी मिसाइलें देने की तैयारी में अमेरिका, जानें पूरा मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 20, 2022 09:58 AM

हडसन इंस्टीट्यूट के एक नौसैनिक विशेषज्ञ ब्रायन क्लार्क ने कहा कि हार्पून जैसी 12 से 24 एंटी-शिप मिसाइलें 100 किमी से अधिक की रेंज के साथ रूसी जहाजों को धमकी देने के लिए पर्याप्त होंगी और मॉस्को को नाकाबंदी हटाने के लिए मना सकती हैं। क्लार्क ने कहा, "अगर पुतिन कायम रहते हैं, तो यूक्रेन सबसे बड़े रूसी जहाजों को हटा सकता है क्योंकि उनके पास काला सागर में छिपने के लिए कहीं नहीं है।"

