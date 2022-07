अमेरिकाः शिकागो में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, वीडियो आया सामने

Highlights सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी सामने आया है उत्सव शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही एक बंदूकधारी ने एक दुकान की छत से गोलीबारी शुरू कर दी

हाईलैंड पार्कः अमेरिका में शिकागो शहर के हाईलैंड पार्क के निकट सोमवार को स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान हुई गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, उत्सव शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद एक बंदूकधारी ने एक दुकान की छत से परेड में गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस संदिग्ध हमलावर की तलाश में जुटी हुई है।

सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें परेड के दौरान गोलीबारी होने के बाद लोग दहशत में भाग रहे हैं। एक परिवार फुटपाथ पर बैठकर परेड देख रहा है। अगले फ्रेम में, वे जमीन से छलांग लगाते हुए और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बंदूक की गोली चलने और चिल्लाने वाली आवाज सुनी जा सकती है।

The moment the crowd realized there had been mass shooting in Highland Park, Illinois, at their fourth of July parade. Unfortunately there's nothing more American than this tragedy. pic.twitter.com/beXt9uYP3F