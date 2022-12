अमेरिका में जानलेवा तूफानः जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 48, कई हिस्सों में भीषण ठंड, हजारों घरों और व्यवसायों की बिजली गुल, देखें वीडियो

Highlights मृतकों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका है। मौसम संबंधी किसी न किसी परामर्श या चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र का आधा हिस्सा ठंडी हवाओं की चपेट में है।

न्यूयॉर्कः पश्चिमी न्यूयॉर्क में तूफान संबंधी घटनाओं में 27 लोगों की मौत के बाद अमेरिका में तूफान के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 48 तक पहुंच गई है। अमेरिका में आए घातक तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में भीषण ठंड जारी है।

पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति के चलते उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं तथा सड़कें भी अवरुद्ध हो रही हैं। हजारों घरों और व्यवसायों की बिजली गुल है। मृतकों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका है। देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी को ठंड के मौसम संबंधी किसी न किसी परामर्श या चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है।

BREAKING: The death toll from a pre-Christmas blizzard that paralyzed the Buffalo area and much of the country has risen to 27 in western New York, authorities said, as the U.S. death toll from the storm rises to at least 48. https://t.co/SX2TvCFzsN — The Associated Press (@AP) December 26, 2022

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने रविवार को कहा कि अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र का आधा हिस्सा ठंडी हवाओं की चपेट में है। तूफान संबंधी हवाएं और हिमपात ने बफ़ेलो के लिए भी स्थिति कठिन कर दी है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि शनिवार को शहर में वाहन फंसे नजर आए। उन्होंने लोगों से क्षेत्र में वाहनों के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान करने की अपील की।

WATCH: #BNNUS Reports.



On Sunday, New York State Police responded to social media claims that looting occurred in Buffalo during the winter storm that shut down Western New York this weekend.#US#Crimepic.twitter.com/rX87iv0IoT — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 26, 2022

अधिकारियों ने कहा कि हवाई अड्डा मंगलवार सुबह तक बंद रहेगा। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि बफ़ेलो नियाग्रा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार सुबह सात बजे कुल 43 इंच (1.1 मीटर) बर्फ जमी थी। पुलिस ने रविवार शाम कहा कि तूफान के दौरान लूटपाट की दो अलग-अलग घटनाएं हुईं। हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग अपनी कारों में मृत मिले और कुछ लोग सड़कों पर मृत अवस्था में मिले। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो दो दिन से अधिक समय से अपनी कारों में फंसे हैं।

The death toll from a brutal winter storm in the United States is set to rise even further, as parts of western New York are buried by up to 1.9 metres of snow.

Read more: https://t.co/x0oyUsHLzIpic.twitter.com/8jYqqd7lWN — SBS News (@SBSNews) December 26, 2022

Web Title: America 27 storm-related deaths reported in western New York death toll least 48 cold power failure thousands homes and businesses see video