वीडियो: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक पहुंची 'भारत जोड़ो यात्रा'! जेविट्स सेंटर में संबोधन से पहले बिलबोर्ड पर दिखाया गया राहुल गांधी का क्लिप

Highlights रविवार को न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों से मिलने वाले हैं। इससे पहले टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर 'भारत जोड़ो यात्रा' का वीडियो दिखाई दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वॉशिंगटन डीसी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा पर हैं। वे आज न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में प्रवासी भारतीयों से बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत से पहले राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर दिखाया गया है। इस पूरी यात्रा के अलग-अलग जगहों के क्लिप्स को एक साथ एक वीडियो के रूप में यहां पर दिखाया गया है। ऐसे में इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी के इस यात्रा को दिखाया गया है।

जारी वीडियो में यह देखा गया है कि राहुल गांधी की यात्रा के जुड़े अलग-अलग क्लिप को एक साथ दिखाया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता अमेरिका के छह दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में भी अपना कार्यक्रम को पूरा किया है।

New York is all set to welcome @RahulGandhi #RGinUS pic.twitter.com/FMg8b2Z4Br

बता दें कि रविवार को न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में होने वाले कार्यक्रम में और जोश भरने के लिए कांग्रेस के कई और नेता अमेरिका पहुंचे हैं। इन नेताओं में तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा और कई अन्य कांग्रेस नेता भी अमेरिका गए हैं।

Visuals on Billboards in New York down town on the eve of @RahulGandhi 's Visit. pic.twitter.com/yQwnkAbauP