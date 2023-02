तुर्की में राहत-बचाव का मोर्चा संभालेगी भारतीय सेना, आगरा के फील्ड अस्पताल से भेजी गई मेडिकल टीम

Highlights तुर्की की मदद के लिए भेजी गई भारतीय सेना की मेडिकल टीम भूकंप से तुर्की सीरिया में हुई है भारी तबाही अब तक 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गवां चुके हैं

आगरा: सोमवार,5 फरवरी को आए भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया में भयंकर तबाही हुई है। इस भूकंप के कारण अब तक 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गवां चुके हैं। और 15000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी इमारतों के मलबे में हजारों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

भूकंप से तबाह हुए तुर्की की मदद के लिए दुनिया भर से सहायता भेजी जा रही है। अब भारतीय सेना भी संकट की इस घड़ी में मदद के लिए आगे आई है। राहत और बचाव कार्य के लिए आगरा स्थित आर्मी फील्ड अस्पताल ने 89 सदस्यीय मेडिकल टीम तुर्की भेजी है। इन विशेषज्ञों में आर्थोपेडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल स्पेशलिस्ट टीम, मेडिकल स्पेशलिस्ट टीम सहित क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट टीम शामिल हैं।

आर्मी फील्ड अस्पताल से तुर्की जाने वाली टीम वहां 30-बेड वाली चिकित्सा सुविधा स्थापित करेगी। इसके लिए टीम एक्स-रे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, कार्डिएक मॉनिटर और संबंधित उपकरणों से लैस है।

#Turkey earthquake | Agra-based Army Field Hospital has dispatched an 89-member medical team. The team comprises critical care specialist teams including Orthopaedic Surgical Team, General Surgical Specialist Team, Medical Specialist Teams apart from other medical teams