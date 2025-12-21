VIDEO: दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बाद, बांग्लादेश में 'कलावा' पहनने पर एक हिंदू रिक्शा चालक पर भीड़ ने किया हमला
By रुस्तम राणा | Updated: December 21, 2025 19:06 IST2025-12-21T19:06:23+5:302025-12-21T19:06:23+5:30
बताया जा रहा है कि यह हमला तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने उसकी कलाई पर एक लाल धागा देखा, जिसे आमतौर पर हिंदू पहनते हैं।
ढाका: बांग्लादेश में कथित ईशनिंदा के आरोप में एक कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ द्वारा हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद, एक अलग घटना में एक और हिंदू व्यक्ति पर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को खुलना डिवीजन के झेनैदाह जिले में एक रिक्शा चालक, गोविंद दास पर भीड़ ने हमला किया।
बताया जा रहा है कि यह हमला तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने उसकी कलाई पर एक लाल धागा देखा, जिसे आमतौर पर हिंदू पहनते हैं। कथित तौर पर उसे भारत की खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का एजेंट बताया गया, जिससे अफवाहें फैलीं और भीड़ जमा हो गई, जिसने फिर उस पर हमला कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित को पुलिस को सौंपने से पहले झेनैदाह जिला नगर पालिका के गेट के पास पीटा गया था। उसे गले और सीने में चोटें आईं। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में वह हिरासत में लिए जाने के दौरान पुलिस से गुहार लगाते हुए दिख रहा है, खुद को रिक्शा चालक बता रहा है और रिहा करने की गुजारिश कर रहा है। बाद में उसे झेनैदाह सदर पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया।
The atrocities against Hindus continue in Bangladesh : A Hindu rickshaw puller, Gobinda Biswas, was brutally beaten by Islamists for wearing a Kalawa, after being falsely declared a RAW agent....— Mr Sinha (@MrSinha_) December 21, 2025
pic.twitter.com/QHRm5kyl4f
एक और वीडियो, जिसे कथित तौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर शूट किया गया था, उसमें एक अनजान आवाज़ सुनाई दे रही है जो दावा कर रही है कि पीड़ित के मोबाइल फोन में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से जुड़े कई WhatsApp ट्रांजैक्शन दिखे और उसे भारत से एक कॉल आया था। उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि कॉल करने वाला, जिसकी पहचान आकाश के रूप में हुई है, उसे पर्सनली जानता था।
गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए, झेनैदा सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि वह आदमी कई सालों तक भारत में रहा था। पुलिस भारतीय एजेंसियों के साथ संभावित संबंधों के आरोपों की जांच कर रही है।
यह घटना मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच हुई है। इससे पहले, भारत ने ढाका को "गहरी चिंता" जताई थी, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया था।