पाकिस्तान में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खड़ी कार में धमाके से 9 लोगों की मौत, कई घायल
इस्लामाबाद: मंगलवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर खड़ी कार में धमाका होने से कम से कम नौ लोग मारे गए। धमाके में घायल हुए कई लोगों को शहर के PIMS हॉस्पिटल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर किए गए दावों के मुताबिक, यह धमाका शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एक गैस सिलेंडर फटने से हुआ था।
पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट डॉन ने बताया कि यह धमाका G-11 इलाके में हुआ और इसमें कई लोग घायल हुए। वीडियो में धमाके के तुरंत बाद एक कार में आग लगी हुई दिखाई दी, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमलावर ने भीड़भाड़ वाले समय में मेन गेट के पास एक्सप्लोसिव वेस्ट में धमाका किया।
सिक्योरिटी एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अधिकारियों को TTP या उसके सहयोगी गुट का हाथ होने का शक है।
यह घटना सोमवार शाम को नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में हुए एक ज़ोरदार धमाके के एक दिन बाद हुई है। कल रात तक, ब्लास्ट में 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी, और 20 लोग घायल हुए थे।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि तीन और लोगों की चोटों की वजह से मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 12 हो गई। बाद में, भूटान के थिम्पू में बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाएंगी।
पुलिस ने उस आदमी की मां को, जिस पर रेड फोर्ट के पास धमाके वाली कार चलाने का शक था, जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में DNA टेस्ट के लिए ले गई।