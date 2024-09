लेबनान: पेजर्स विस्फोट से 9 मरे, 2,800 घायल, हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, देखें वीडियो

Highlights सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि जिन पेजरों में विस्फोट हुआ, वे हाल के महीनों में हिजबुल्लाह द्वारा लाए गए नए मॉडल थे। हिजबुल्लाह ने एक बयान में अपने दो लड़ाकों सहित कम से कम तीन लोगों की मौत की पुष्टि की। इसमें कहा गया कि मारा गया तीसरा व्यक्ति एक लड़की थी और विस्फोटों के कारणों की जांच की जा रही है।

बेरूत: पूरे लेबनान में जब संचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर में मंगलवार को विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से कम से कम नौ लोग मारे गए और हिज़्बुल्लाह लड़ाकों, चिकित्सकों और बेरूत में ईरान के दूत सहित 2,800 अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा सूत्रों और लेबनानी स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी साझा की है।

लेबनान के सूचना मंत्री ज़ियाद माकरी ने कहा कि सरकार पेजर्स के विस्फोट को इजरायली आक्रमण के रूप में निंदा करती है। हिजबुल्लाह ने भी पेजर विस्फोटों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया और कहा कि उसे इसकी उचित सजा मिलेगी। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पेजर्स का विस्फोट इजरायल के साथ लगभग एक साल के संघर्ष में समूह द्वारा किया गया सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन था।

पिछले अक्टूबर में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह सीमा पार युद्ध में लगे हुए हैं, जो वर्षों में इस तरह की सबसे खराब वृद्धि है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में अपने दो लड़ाकों सहित कम से कम तीन लोगों की मौत की पुष्टि की। इसमें कहा गया कि मारा गया तीसरा व्यक्ति एक लड़की थी और विस्फोटों के कारणों की जांच की जा रही है।

समूह ने कहा कि विस्फोटों में हिजबुल्लाह प्रमुख सैय्यद हसन नसरल्लाह को कोई चोट नहीं आई। शुरुआती विस्फोटों के बाद विस्फोटों की लहर लगभग एक घंटे तक चली, जो स्थानीय समयानुसार अपराह्न लगभग 3:45 बजे हुई। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि उपकरणों में विस्फोट कैसे हुआ।

Dozens of members of Lebanon';s Hezbollah terrorists have been injured after handheld pagers they use to communicate exploded simultaneously.



A Hezbollah official says the incident, like something out of a James Bond film, constituted the "biggest security breach yet". pic.twitter.com/jrEK5pKNOR