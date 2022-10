भारत में बने 4 कफ सिरप पीने से हुई गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत? WHO ने सभी देशों के लिए जारी किया मेडिकल उत्पाद अलर्ट

Highlights भारतीय कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने मेडिकल उत्पाद अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि संभावित रूप से इन कफ सिरप से गुर्दों में गंभीर चोट पाई गई है। यही नहीं डब्ल्यूएचओ ने इसे गाम्बिया में 66 बच्चों की मौतों से भी जोड़ा है।

Indian Cough Syrup WHO: भारतीय कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए चार खांसी और कफ सिरप (Cough Syrup) को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक मेडिकल उत्पाद अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ (WHO) की माने तो उसने यह संभावना जताई है कि इन चार खांसी और कफ सिरप के कारण गुर्दों में चोटें आती है और आशंका है कि इससे गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है।

वहीं इस मामले में कंपनी के साथ आगे की जांच की जा रही है। इसे लेकर डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों को अलर्ट भी जारी किया है।

वहीं इस मामले में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेडरोस अदनहोम गेब्रेहेसुस ने कहा गाम्बिया में जिन चार खांसी और कफ सिरप की पहचान की गई है, उसके लिए चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया गया है।

इसे लेकर उन्होंने यह भी कहा कि ये चार खांसी और कफ सिरप में यह पाया गया है कि ये संभावित रूप से गुर्दे की गंभीर चोट पहुंचाती है। उन्होंने इसे गाम्बिया में हुए 66 बच्चों की मौत से भी जोड़ कर देखा है। टेडरोस ने यह भी कहा कि इन बच्चों की मौत उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है।

"The four medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited, in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India"-@DrTedroshttps://t.co/PceTWc836t