तालिबान का दावा, सीमा पार ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, फिर चेतावनी भी दी
By रुस्तम राणा | Updated: October 12, 2025 16:37 IST2025-10-12T16:37:29+5:302025-10-12T16:37:29+5:30
काबुल: तालिबान ने रविवार को इस्लामाबाद को आईएसआईएस आतंकवादियों को पनाह देने के खिलाफ चेतावनी दी और दावा किया कि काबुल में हाल ही में हुए हवाई हमलों के बाद अफ़ग़ानिस्तान की ओर से किए गए जवाबी हमलों में सीमा पर 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए।
तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "पाकिस्तान को अपनी धरती से छिपे हुए आईएसआईएस के महत्वपूर्ण सदस्यों को बाहर निकालना चाहिए या उन्हें इस्लामिक अमीरात को सौंप देना चाहिए...आईएसआईएस समूह अफ़ग़ानिस्तान सहित दुनिया के कई देशों के लिए ख़तरा है।"
मुजाहिद ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान को अपनी हवाई और ज़मीनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर डूरंड रेखा - अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान सीमा - पर रात भर चलने वाले अभियान रोक दिए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि झड़पों में कम से कम 20 तालिबान सैनिक मारे गए या घायल हुए। तालिबान ने आगे दावा किया कि उसके प्रतिष्ठान द्वारा अपने क्षेत्र से आईएसआईएस को तुरंत हटाने के बाद, पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में उनके लिए नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए।
मुजाहिद ने दावा किया, "इन केंद्रों में कराची और इस्लामाबाद हवाई अड्डों के ज़रिए रंगरूटों को प्रशिक्षण के लिए लाया गया था।" काबुल और पक्तिका में इस्लामाबाद के हवाई हमलों के बाद, अफ़ग़ानिस्तान ने सीमा से लगे कई पाकिस्तानी प्रांतों पर हमला किया।
तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने रविवार तड़के हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके बलों ने "जवाबी और सफल अभियान" चलाए हैं। अफ़ग़ान रक्षा मंत्रालय ने कहा, "अगर विरोधी पक्ष फिर से अफ़ग़ानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, तो हमारे सशस्त्र बल देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कड़ी प्रतिक्रिया देंगे।"
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने सीमा चौकियों पर तालिबान के हमलों को "बिना उकसावे के" बताया और उन पर नागरिकों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "अफ़ग़ान बलों द्वारा नागरिक आबादी पर गोलीबारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान के बहादुर बलों ने त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी है और किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना सतर्क है और अफ़ग़ानिस्तान को "ईंट का जवाब पत्थर से" दिया जा रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा कथित तौर पर अफ़ग़ान धरती का इस्तेमाल करते हुए बार-बार आतंकवादी हमलों के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच स्थिति बिगड़ गई, जिसमें पिछले हफ़्ते अशांत ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के ओरकज़ई ज़िले में हुआ एक हमला भी शामिल है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 सैन्यकर्मी मारे गए थे।