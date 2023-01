वीडियो: सेनेगल में हुए जबरदस्त बस दुर्घटना में 40 लोगों की हुई मौत- 78 घायल, राष्ट्रपति ने जताया दुख

Highlights सेनेगल में हुए जबरदस्त बस दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं कम से कम 78 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2017 में ऐसी ही घटना में 25 लोगों की जान गई थी।

डकार: सेनेगल में एक बस दुर्घटना में कम से कम 40 व्यक्तियों की मौत हो गई और करीब 78 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी देश के राष्ट्रपति की ओर से रविवार को दी गई। राष्ट्रपति मैकी सॉल ने एक ट्वीट में कहा है कि हादसा कैफरीन क्षेत्र के गनीवी गांव में तड़के करीब साढ़े तीन बजे हुआ है।

इस हादसे पर बोलते हुए राष्ट्रपति मैकी सॉल ने कहा है, ‘‘मैं गनीबी में आज हुए सड़क हादसे से बहुत दुखी हूं, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’’

🇸🇳🚌 Bus accident in #Senegal causes 40 dead and 78 injured Dozens of people died in a collision between two buses in the central region of the West #African country. #busaccident#Africanpresident#senegalaccidentpic.twitter.com/mt0LvalZBQ