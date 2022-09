Iran Protests: हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में सुरक्षाबलों द्वारा की गई कार्रवाई में 31 लोगों की मौत, रिपोर्ट का दावा

Highlights IHR ने कहा- ईरान के लोग अपने मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा को हासिल करने के लिए सड़कों पर आए हैं आईएचआर के मुताबिक 30 से अधिक शहरों और अन्य शहरी केंद्रों में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन

तेहरान: ईरान में महसा अमिनी की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में कम से कम 31 नागरिक मारे गए, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एएफपी ने एक एनजीओ का हवाला देते हुए इस खबर की जानकारी दी है।

ईरान ह्यूमन राइट्स (आईएचआर) के निदेशक महमूद अमीरी-मोघद्दाम ने एक बयान में कहा, "ईरान के लोग अपने मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा को हासिल करने के लिए सड़कों पर आए हैं और सरकार गोलियों से उनके शांतिपूर्ण विरोध का जवाब दे रही है।"

आईएचआर ने कहा कि 30 से अधिक शहरों और अन्य शहरी केंद्रों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की पुष्टि की गई है, जो प्रदर्शनकारियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की "सामूहिक गिरफ्तारी" को लेकर हो रहे हैं।

At least 31 civilians killed in a crackdown by the Iranian security forces on protests that erupted after the death of Mahsa Amini who had been arrested by the morality police, reports AFP citing an NGO