H-1B वीजा को लेकर 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ किया मुकदमा, जानें क्यों?
By अंजली चौहान | Updated: December 13, 2025 09:06 IST2025-12-13T09:04:53+5:302025-12-13T09:06:05+5:30
H-1B fee hike: कैलिफोर्निया और अमेरिका के 19 अन्य राज्य राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा नए एच-1बी वीजा पर लगाए गए 100,000 डॉलर के शुल्क को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें कुशल विदेशी कामगारों और आवश्यक सेवाओं पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। श्रम की कमी और भी गंभीर होने की आशंकाओं के बीच, यह कानूनी लड़ाई राष्ट्रपति के इस तरह का अतिरिक्त शुल्क लगाने के अधिकार पर सवाल उठा रही है।
H-1B fee hike:डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए नियमों को लागू करने के तहत एच-1बी वीजा के आवेदन की फीस बढ़ा दी है। इस फीस बढ़ोतरी के चलते ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के 20 राज्यों ने मुकदमा दायर किया है। 12 दिसंबर, 2025 की एक प्रेस रिलीज़ में, कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल विलियम टोंग ने अमेरिकी राज्यों के गठबंधन में शामिल होकर इसे "ग़ैर-क़ानूनी नीति" बताया। यह देखते हुए कि 'स्पेशियलिटी ऑक्यूपेशन' नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम अमेरिकी नियोक्ताओं को उच्च कुशल विदेशी राष्ट्रीय कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है, आधिकारिक रिलीज़ में कहा गया है कि नई एकमुश्त फ़ीस "नियोक्ताओं के लिए एक महंगी बाधा" का रूप ले रही है।
गठबंधन ने आरोप लगाया कि नई नीति "क़ानून का साफ़ उल्लंघन है क्योंकि यह कांग्रेस द्वारा अधिकृत सीमा से बाहर भारी फ़ीस लगाती है और H-1B प्रोग्राम स्थापित करने में कांग्रेस के इरादे के विपरीत है, आवश्यक नियम बनाने की प्रक्रियाओं को दरकिनार करती है, और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (APA) के तहत कार्यकारी शाखा को दी गई शक्ति से अधिक है।"
प्रेस रिलीज़ में आगे कहा गया है कि जहाँ एक नियोक्ता से शुरुआती H-1B आवेदन दाखिल करने के लिए आमतौर पर नियामक और वैधानिक शुल्क के रूप में $960 से $7,595 के बीच भुगतान करने की उम्मीद की जाती थी, वहीं नई $100K फ़ीस "H-1B आवेदनों को प्रोसेस करने की वास्तविक लागत से कहीं ज़्यादा है।" राज्यों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारी H-1B फ़ीस आख़िरकार उन स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों पर असर डालेगी जो अपने कर्मचारियों के विस्तार के लिए इस वीज़ा प्रोग्राम पर निर्भर हैं।
Trump’s unlawful new $100,000 H1-B visa fee could cause staffing shortages for teachers, physicians, researchers, nurses and other vital workers, endangering CA’s ability to provide critical services.— Rob Bonta (@AGRobBonta) December 12, 2025
We’re suing.
The Trump Administration thinks it can wildly raise these fees… pic.twitter.com/h4CYC8MYp9
कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा और मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल एंड्रिया कैंपबेल के नेतृत्व में, एरिज़ोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल भी मुक़दमा दायर करने में शामिल हुए।
टोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर ज़ोरदार हमला करते हुए कहा, "डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सपने को सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों को बेच रहे हैं।" कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने आगे तर्क दिया कि ट्रम्प प्रशासन का फ़ैसला "हमारे देश की आप्रवासी जड़ों का घोर अपमान है, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं के लिए एक झटका है जो लंबे समय से मुश्किल और महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए कुशल H-1B कर्मचारियों पर निर्भर रहे हैं।"
ट्रम्प एडमिन H-1B मुकदमे पर कैसे जवाब दे रहा है
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेललर रोजर्स ने POTUS के 'अमेरिकन फर्स्ट' वादे पर ज़ोर दिया।
प्रवक्ता ने मुकदमे की खबर सामने आने के बाद आउटलेट को बताया, "राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी कर्मचारियों को पहले रखने का वादा किया था, और H-1B वीजा पर उनका कॉमनसेंस वाला कदम ठीक वैसा ही करता है, जिससे कंपनियों को सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने और अमेरिकी मजदूरी कम करने से रोका जा सके, साथ ही उन एम्प्लॉयर्स को निश्चितता मिलती है जिन्हें विदेश से बेहतरीन टैलेंट लाने की ज़रूरत है।"
अमेरिकी राज्यों के गठबंधन का मुकदमा ट्रम्प की H-1B फीस के खिलाफ पहली औपचारिक चुनौती नहीं है।
अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के अनुसार, दो मुकदमे पहले से ही मौजूदा एडमिन के सितंबर के ऐलान पर सवाल उठा रहे थे।
ये हैं: 'ग्लोबल नर्स फोर्स बनाम ट्रम्प' जो कैलिफ़ोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया था और 'चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बनाम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी' जो चैंबर और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ (AAU) द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया था।