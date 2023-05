उत्तर कोरिया: परिवार के पास बाइबल पाए जाने पर 2 साल के बच्चे को हुई उम्रकैद, माता-पिता को भी मिली कठोर सजा

By आजाद खान | Published: May 28, 2023 09:06 AM

अमेरिका की विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर कोरिया में 70 हजार ऐसे लोग कैद जो ईसाई और अन्य धर्म के मानने वाले है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)