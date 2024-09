लेबनान में हिजबुल्लाह इकाइयों में वॉकी-टॉकी विस्फोट से 14 की मौत, 300 से अधिक घायल

Highlights लेबनान में हिजबुल्लाह इकाइयों में वॉकी-टॉकी विस्फोट से 14 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए। यह घटना मध्य-पूर्वी देश में पेजर विस्फोट के एक दिन बाद हुई है, जिसमें 12 लोग मारे गए और लगभग 3,000 अन्य घायल हो गए। कितने वॉकी-टॉकी उड़ाए गए, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन संख्या कई 100 होने का अनुमान है।

बेरूत: लेबनान में हिजबुल्लाह इकाइयों में वॉकी-टॉकी विस्फोट से 14 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए। यह घटना मध्य-पूर्वी देश में पेजर विस्फोट के एक दिन बाद हुई है, जिसमें 12 लोग मारे गए और लगभग 3,000 अन्य घायल हो गए।

कितने वॉकी-टॉकी उड़ाए गए, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन संख्या कई 100 होने का अनुमान है। ऐसी खबरें हैं कि पूर्वी लेबनान में विभिन्न स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन भी फट गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, हाथ से पकड़े जाने वाले वायरलेस रेडियो उपकरण या वॉकी-टॉकी लगभग पांच महीने पहले खरीदे गए थे, लगभग उसी समय जब पेजर खरीदे गए थे।

All types of electric devices owned by Hezbollah are now blowing up in #Lebanon and the region.



Apart from pagers & walkie-talkies, other devices such as fingerprint devices, solar power, radios, phones, batteries are now exploding too. #LebanonBlast

pic.twitter.com/FIm5RH9UpA — Arun Pudur (@arunpudur) September 18, 2024

विस्फोट दक्षिणी लेबनान के साथ-साथ बेरूत के उपनगरों में भी हुए। कम से कम एक विस्फोट कल के पेजर विस्फोटों में मारे गए एक सदस्य के लिए हिजबुल्लाह द्वारा आयोजित अंतिम संस्कार के पास हुआ। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।

इजराइल सेनाएं बढ़ा रहा है, अमेरिका ने तनाव बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी

ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने आज कहा कि उसने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पर पहला हमला करते हुए इजरायली तोपखाने की चौकियों पर रॉकेट से हमला किया क्योंकि पेजर विस्फोटों ने लेबनान में उसके हजारों सदस्यों को घायल कर दिया और व्यापक मध्य पूर्व युद्ध की संभावना बढ़ गई।

Laptops, phones, doorbells, mopeds, and walkie-talkies are exploding in Lebanon, creating absolute terror among civilians. https://t.co/6KvVhWuICrpic.twitter.com/SDN2LVXC3C — Russian Market (@runews) September 18, 2024

इजराइल ने बुधवार को चेतावनी दी है कि पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह की वृद्धि ने संघर्ष के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को उत्तर में स्थानांतरित कर दिया है, उन्होंने कहा कि वे उत्तरी क्षेत्र के लिए बल, संसाधन और ऊर्जा आवंटित कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों पक्षों द्वारा किसी भी वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी है।

BREAKING:



All types of electric devices owned by Hezbollah operatives are now blowing up in Lebanon and the region.



Apart from pagers and walkie-talkies, other devices such as fingerprint devices, solar power systems and radios are now exploding too pic.twitter.com/JLjsK2w7co — Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2024

एक वरिष्ठ लेबनानी सुरक्षा सूत्र और एक अन्य सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद, जिसका विदेशी धरती पर परिष्कृत अभियानों का एक लंबा इतिहास है, ने मंगलवार के विस्फोटों से महीनों पहले हिज़्बुल्लाह द्वारा आयातित पेजर के अंदर विस्फोटक लगाए थे। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने पुष्टि की थी कि घटना में 12 लोग मारे गए और लगभग 2,800 घायल हो गए।

Other devices like walkie talkies explode in Lebanon pic.twitter.com/dcETKbR6Cv — Eco Geo ⚡ (@DrEcoGeo) September 18, 2024

मंत्री ने एक टेलीविज़न प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विस्फोटों में एक लड़की सहित बारह लोग मारे गए, लगभग 2,800 लोग घायल हुए और उनमें से 200 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने कहा था कि चोटें ज्यादातर चेहरे, हाथ और पेट पर थीं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया था कि लेबनान में उसके राजदूत मोजतबा अमानी भी कल की पेजर घटना में घायल हो गए थे।

हिजबुल्लाह, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, लेबनान में राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान है और ईरान द्वारा समर्थित है। हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करता है, जो अक्टूबर 2023 से गाजा में इजराइल के साथ युद्ध में है।

🚨🇱🇧 FIRES RAGING IN BEIRUT FROM NEW EXPLOSIONS



Other devices besides pagers are exploding in Lebanon, including cell phones, solar panels, laptops, and walkie talkies in second wave of Zionist terrorism. 3 murdered so far. Homes, shops, and cars reportedly on fire. pic.twitter.com/feTmr4EDc7 — Expat Vibes (@expatvibes) September 18, 2024

हिजबुल्लाह ने मंगलवार को हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया था और दावा किया था कि यह अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि पेजर की तरह, सभी वॉकी-टॉकी उपकरण भी एक ही समय में फट गए।

हिजबुल्लाह ने इन धमाकों को इजरायली अपने संचार नेटवर्क का उल्लंघन बताया था और हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि वह गाजा में हमास का समर्थन करना जारी रखेगा और इजरायल को नरसंहार की प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए।

ये उपकरण किसने बनाए?

प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चला कि पेजर ताइवान की एक कंपनी द्वारा बनाए गए थे, लेकिन कंपनी ने इससे इनकार किया है। ताइवानी पेजर निर्माता गोल्ड अपोलो ने कहा कि ये उपकरण बीएसी नामक कंपनी द्वारा लाइसेंस के तहत बनाए गए थे, जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित है।

Second Wave of Explosions Across Lebanon:



- Walkie Talkies used by Hezbollah are exploding.



- Houses, cars, motorcycles & solar systems have also exploded. pic.twitter.com/Dbig88yUzx — BALA (@erbmjha) September 18, 2024

हालांकि, इजराइल ने विस्फोटों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसने कहा था कि वह गाजा में हमास के साथ अपने युद्ध का दायरा बढ़ा रहा है, जिसमें उसके सहयोगी हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई भी शामिल है। इजराइल ने यह बयान मंगलवार को हुए धमाकों से कुछ घंटे पहले दिया था.

Web Title: 14 Dead, Over 300 Injured As Walkie-Talkies Explode In Hezbollah Units Across Lebanon