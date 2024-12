तुर्की में बारूद फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 12 की मौत, 4 घायल

Highlights विस्फोट के समय फैक्ट्री की इमारत से आग का गोला और धुआं उठता हुआ दिखा बाद के वीडियो में विस्फोट में इमारत का क्षतिग्रस्त धातु ढांचा देखा गया सरकार के संचार निदेशालय ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कई अग्निशमन दल भेजे गए

अंकारा: आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि मंगलवार को उत्तर-पश्चिमी तुर्की में एक विस्फोटक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीएनएन तुर्क ने विस्फोट के समय फैक्ट्री की इमारत से आग का गोला और धुआं उठता हुआ दिखाते हुए तस्वीरें प्रसारित कीं, जबकि बाद के वीडियो में विस्फोट में इमारत का क्षतिग्रस्त धातु ढांचा दिखाया गया।

