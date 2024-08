Viral Video: उडुपी की खस्ताहाल सड़कों का निरीक्षण करने उतरें 'यमराज' और 'चित्रगुप्त', नापी गड्ढों की लंबाई

Viral Video:कर्नाटक के उडुपी शहर में सड़कों पर साक्षात मौत के देवता यमराज दिखाई दिए। जिनके साथ चित्रगुप्त भी नजर आए। ये अनोखा नजारा देख हर कोई दंग रह गया। मगर सवाल है कि यमराज और चित्रगुप्त के भेष में ये लोग कौन है और उडुपी की सड़कों पर क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल, कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया गया है। सड़कों के रखरखाव में अनियमितता के लिए सरकार पर कटाक्ष करने के लिए लोग यमराज और चित्रगुप्त बन गड्ढों भरी सड़कों पर उतरें। चूंकि उडुपी-मालपे रोड कई गड्ढों के कारण क्षतिग्रस्त है, इसलिए यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में लोगों के एक समूह ने गड्ढों से भरी सड़कों पर लंबी कूद प्रतियोगिता आयोजित की।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, यमराज की वेशभूषा में एक व्यक्ति गड्ढे के पास खड़ा दिखाई दे रहा था और चुड़ैल जैसे लोगों से कह रहा था कि वे जितना संभव हो सके उतनी लंबी दूरी तक गड्ढे को पार करें। चित्रगुप्त की वेशभूषा में एक अन्य व्यक्ति ने माप टेप से कूदने की दूरी नापी।

यह विरोध प्रदर्शन इस बात का उदाहरण है कि कैसे उडुपी-मालपे सड़क अपनी खराब स्थिति के कारण यात्रियों के लिए मौत का जाल बन गई है। इसने यह भी दिखाया कि कैसे अधिकारियों और विधायकों को क्षतिग्रस्त सड़कों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो के वायरल होने के बाद, लोगों ने मांग की कि निगम और स्थानीय नेता हस्तक्षेप करें और सड़कों को ठीक करें।

