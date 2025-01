Highlights U19 T20 World Cup: श्रीलंका से हारा ऑस्ट्रेलिया, 87 रन बनाकर ऑलआउट हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम

Sri Lanka beat Australia: श्रीलंका ने बुधवार को यहां ऑस्ट्रेलिया पर 12 रन की शानदार जीत से आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में अपना अभियान खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर लिया था लेकिन टीम अंतिम चार से पहले अपनी विजयी लय जारी रखने में असफल रही। चामुडी प्रबोदा की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण से श्रीलंका ने लगातार अंतराल पर विकेट झटके जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लय हासिल नहीं कर सकी।

Dilshan’s daughter, Limansa Thilakaratne, shines as the Player of the Match for her all-round excellence as Sri Lanka stuns Australia by 12 runs in the ICC Women’s U19 T20 World Cup 2025 Super 6 stage🇱🇰🔥🙏



SL: 99/8 (20)

AUS: 87/8 (20) pic.twitter.com/AH53byRm7p