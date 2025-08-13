VIDEO: मेले में झूले पर लटकी महिला, 30 फीट की ऊंचाई से मुश्किल से बची जान

Woman Stuck on Swing at Chhattisgarh Fair: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में मेले में एक हादसा होने से बच गया। पार्क में आकाश झूला लगा हुआ था जिसपर एक महिला के साथ हादसा हो गया।

Woman Stuck on Swing at Chhattisgarh Fair: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में मेले में एक हादसा होने से बच गया। पार्क में आकाश झूला लगा हुआ था जिसपर एक महिला के साथ हादसा हो गया। बेल्ट खुल जाने की वजह से महिला 30 फीट की ऊंचाई से हवा में लटक गई। महिला को बचाने के लिए एक शख्स मदद के लिए आया और महिला की जान बचाई, लोग शख्स की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं और उसे सुपरमैन बता रहे हैं। बताया जा रहा है की महिला की किस्मत अच्छी थी की और महिला करीब एक घंटे तक हवा में लटकी रही। महिला को हवा में ऐसे लटका देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी।


