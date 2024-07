Watch: खचाखच यात्रियों से भरी बस... अचनाक रोड पर जा गिरी महिला, डरावना वीडियो वायरल

Bus Accident Viral Video: अक्सर सरकारी बसों में सीटों से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लोग भीड़भरी बस में चढ़ जाते हैं और सारे रास्ते खड़े होकर सफर करते हैं। कई बार यात्री एकदम दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं जिससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ भरी बस में सफर करना कैसे एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ यह साफ दिखाता है।

दरअसल, तमिलनाडु के नमक्कल में मंगलवार को भीड़ भरी बस के दरवाजे के पास खड़ी एक महिला अचानक बस से नीचे गिर गई। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आए इस घटना के कथित वीडियो में महिला, जिसका नाम सारदा है, बस से गिरती हुई दिखाई दे रही है और बस के रुकते ही वह सड़क पर लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है।

Woman falls from moving bus in Tamil Nadu's Namakkal.



Woman falls from moving bus in Tamil Nadu's Namakkal.

The woman was identified as Saradha, hailing from Jedarpalayam in the state. She was rushed to a hospital by locals, where she is undergoing treatment for serious injuries.