Highlights VIDEO: गुस्साई पत्नी ने बरसाई पति पर चप्पलें, चलती मोटरसाइकिल पर चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल

Wife Beating Husband with Slippers: लखनऊ के खुर्रम नगर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स मोटरसाइकिल चला रहा होता है और पीछे बैठी महिला उसपर चप्पल बरसा रही होती है। सड़क पर बीच रास्ते चप्पलों से पिटाई का ये मामला थोडा समझ से बाहर है। खबरों की माने तो ये दोनों पति-पत्नी बताए जा रहे हैं और वीडियो उत्तर प्रदेश की राजाधानी लखनऊ की। यूजर्स वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Kalesh b/w Husband and wife on running bike, Wife started beating her husband over some mutual dispute In Lucknow UP pic.twitter.com/7Nay1x9tgi