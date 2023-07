हैदराबाद: शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर गुस्साए परिवार ने सरकारी कार्यालय में छोड़ा सांप, मची अफरा-तफरी-देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर हैदराबाद का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक परिवार द्वारा सरकारी कार्यालय में सांप छोड़ने का मामला सामने आया है। दावा है कि घर में सांप घुस जाने की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर गुस्साए परिवार ने ऐसा किया है।

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। हैदराबाद के अलवाल के भारतीनगर में रहने वाले एक परिवार ने सरकारी अधिकारियों से परेशान होकर उनके ऑफिस में ही एक सांप को छोड़ दिया।

वीडियो में अधिकारी के ऑफिस में सांप को छोड़ने के बाद वहां हंगामा होते हुए देखा जा सकता है। दावा है कि परिवार वालों के साथ अधिकारी के बीच बहस के दौरान एक शख्स को अधिकारी के टेबल पर सांप छोड़ते हुए देखा गया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि हैदराबाद के जीएचएमसी वार्ड के कार्यालय में एक सांप को रेंगते हुए देखा गया है। वीडियो में दो शख्स को आपस में अन्य भाषा में कुछ बात करते हुए देखा गया है।

A resident releases a snake that entered his home due to rain, in a GHMC ward office at Alwal, Hyderabad, after authorities failed to respond to his complaint. #Hyderabad#GHMC#Residents#AuthoritiesFail#RainTroublespic.twitter.com/hiraGqxlbH