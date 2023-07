'ये हलाल चाय क्या है?': रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के बीच हुई 'हलाल' चाय को लेकर के बीच बहसबाजी, वीडियो वायरल

Highlights रेलवे के एक स्टाफ और हलाल-प्रमाणित चाय परोसे जाने से नाराज यात्री के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल यात्री ने कहा, "सावन का महीना चल रहा है और आप हमें हलाल-सर्टिफाइड चाय पिला रहे हैं?" रेलवे स्टाफ ने कहा, यह मसाला चाय प्रीमिक्स है जो 100 प्रतिशत शाकाहारी है

Viral Video: भारतीय रेलवे के एक स्टाफ और हलाल-प्रमाणित चाय परोसे जाने से नाराज एक यात्री के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्री ने रेलवे कर्मचारियों से सवाल किया कि हलाल-प्रमाणित चाय क्या है और इसे सावन के महीने में क्यों परोसा जा रहा है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, कर्मचारियों ने नाराज यात्री को समझाया कि चाय वैसे भी शाकाहारी है।

वीडियो में नाराज यात्री को यह कहते सुना जा सकता है, "सावन का महीना चल रहा है और आप हमें हलाल-सर्टिफाइड चाय पिला रहे हैं?" वहीं पैकेट की जांच करते हुए अधिकारी ने पूछा, "वह क्या है?" यात्री ने कहा, "आप जानते हैं, आप समझाएं कि हलाल-प्रमाणित क्या है। हमें यह पता होना चाहिए। हम आईएसआई प्रमाणपत्र जानते हैं, आप बताएं कि हलाल प्रमाणपत्र क्या है।"

रेलवे स्टाफ ने कहा, "यह मसाला चाय प्रीमिक्स है। मैं समझाता हूं। यह 100% शाकाहारी है।" यात्री ने कहा "लेकिन हलाल प्रमाणित क्या है? मुझे इसके बाद पूजा करनी होगी।" रेलवे कर्मचारी ने कहा, "क्या आप वीडियो बना रहे हैं? यह 100% शाकाहारी है। चाय-सब्जी ही होती है सर।" यात्री ने कहा, "मुझे कोई धार्मिक प्रमाणन नहीं चाहिए। कृपया इन भावनाओं को ध्यान में रखें। फिर स्वास्तिक प्रमाण पत्र लगाएं।" स्टाफ ने कहा, "ठीक है, इसे ध्यान में रखूंगा।"

