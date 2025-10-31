मुझसे पैसा मांगते हो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?, भाजपा नेता विजुगौड़ा पाटिल का बेटा समर्थगौड़ा, टोल कर्मचारी संगप्पा पर हमला, वीडियो

Highlights यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सोशल मीडिया मंचों पर साझा की जा रही है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Vijayapura:कर्नाटक में विजयपुरा-कलबुर्गी राजमार्ग के एक टोल बूथ पर भुगतान करने के लिए कहने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे और उसके दोस्तों ने वहां के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज की। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया मंचों पर साझा की जा रही है।

“You don’t know who my father is?”



Karnataka BJP leader Vijayagouda Patil’s coward thug son Samarthgouda Patil beats up toll staffer for demanding toll fee.



पुलिस ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर कन्नोली में बृहस्पतिवार को हुई। उसने बताया कि सोशल मीडिया पर आए वीडियो में भाजपा नेता विजुगौड़ा पाटिल का बेटा समर्थगौड़ा और उसके दोस्त टोल बूथ कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली-गलौज करते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, समर्थगौड़ा और उसके दोस्त एक वाहन में विजयपुरा से सिंदगी जा रहे थे।

"Do you know who my father is?"

जब उन्हें टोल बूथ पर रोका गया और टोल देने के लिए कहा गया तो समर्थगौड़ा ने कथित तौर पर कर्मचारी से कहा, "क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं भाजपा नेता विजुगौड़ा पाटिल का बेटा हूं।" उसने बताया कि जब कर्मचारी ने कथित तौर पर पूछा, "कौन विजुगौड़ा?" तो समर्थगौड़ा और उसके दोस्तों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया।

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। टोल बूथ के अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव करके स्थिति को बिगड़ने से रोका। पुलिस ने बताया कि इस घटना में टोल कर्मचारी संगप्पा घायल हो गया और उसे सिंदगी तालुका अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें इस संबंध में टोल कर्मचारियों से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।"

