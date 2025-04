Highlights VIDEO: थाईलैंड में समुद्र के ऊपर प्लेन क्रैश, 6 लोगों की मौत, देखें वीडियो

Thailand Plane Crash: थाईलैंड में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चा-एम बीच पर सुबह के समय पुलिस का एक विमान समुद्र में गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है ऐसा सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये हादसा 25 अप्रैल की सुबह लगभग 8:15 बजे हुआ है। वीडियो में विमान किसी पतंग की तरह सीधा पानी में गिरता हुआ नजर आ रहा है।

🇹🇭A Thai police plane crashed into the sea in Hua Hin, a popular tour destination near the capital Bangkok, on Friday (April 25), killing at least five people on board. pic.twitter.com/q3YUEjNvSC