"हमें सिर्फ पीएम मोदी चाहिए, जो मुल्क के लोगों को सीधा कर दे", पाकिस्तानी नागरिक ने किया पोस्ट, वायरल

इस्लामाबादः पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अमजद से बातचीत में वहां के नागरिक द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले दिल से की गई प्रशंसा का वीडियो दोनों देशों में तेजी से प्रसारित हो रहा है। सना अमजद के यू ट्यूब चैनल से बातचीत में पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि वह दुआ करता है कि उसके देश को भी मोदी जैसा नेता मिले।

अमजद द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पाकिस्तानी नागरिक द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कह रहा है कि "हमें सिर्फ पीएम मोदी चाहिए, जो इस मुल्क के लोगों को सीधा करदे।" वीडियो वायरल हो गया है। ऐसे समय में भी आया है, जब पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है।

#PakWantsSaviourModi In a video posted by Pakistani YouTuber Sana Amjad, a Pakistani citizen hails PM Modi, says, "Humein sirf PM Modi chahiye jo is mulk ke logon ko seedha karde." The video has gone viral & also comes at a time when Pakistan is facing massive economic turmoil. pic.twitter.com/UsBSGp41BJ

यह वीडियो प्रसारित होने के बाद उक्त पाकिस्तानी नागरिक ने एक दूसरे साक्षात्कार में यू ट्यूबर से कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती से उसके देश के हालात भी सुधरेंगे। उस व्यक्ति ने बताया कि पहले साक्षात्कार के बाद कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह मोदी की प्रशंसा के रुख पर अब भी कायम है।

व्यक्ति ने कहा कि मोदी अपने देश को पिछले आठ साल में नयी ऊंचाई पर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान और भारत की तुलना की जाती थी लेकिन अब तुलना लायक स्थिति नहीं है। भारतीय विदेश में भी शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि मोदी ने अपने देश के लिए काम किया है।

Several videos of Pakistani citizens seeking Indian PM Modi to lead their nation go viral. 'We don't want Imran or Nawaz Sharif; we just want PM Modi...We pray Allah to give us Modi to rule Pakistan,' says a common Pakistani citizen in one of viral videos pic.twitter.com/7WbfYegb8D