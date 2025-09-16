Highlights VIDEO: लड़की पर आवारा कुत्तों का हमला, खाना खिला रही थी, देखें वायरल वीडियो

School Girl Attacked by Stray Dogs in Ranchi:झारखंड की राजधानी रांची में एक स्कूली छात्रा पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है की लड़की रोजाना स्कूल आते-जाते समय कुत्तों को खाना खिलाती थी और रोज की तरह जैसे ही उसने कुत्तों को खाना खिलाया। आवारा कुत्ता अचानक उछलकर उसपर झपट पड़ा और लड़की जमीन पर गिर गई, इसके बाद दूसरा कुता भी लड़की पर काटने दौड़ पड़ा, लड़की जोर-जोर से चीखने लगी और लोगों ने आकर लड़की को बचाया।

Dog attacked on a School girl who was feeding them,Ranchi Jharkhand. pic.twitter.com/iVy6CYE31a — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 14, 2025

